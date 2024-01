BVB-Star: Sahin und Bender "bringen frischen Wind rein"

Seit Beginn des Jahres sind Nuri Sahin und Sven Bender zurück beim BVB . Der dienstälteste Spieler bei den Borussen, Marco Reus, spielte noch mit beiden in ihrer aktiven Zeit zusammen.

Nun stehen sie Edin Terzic als Co-Trainer zur Seite. Im Wintertrainingslager in Marbella erhält Reus einen guten Eindruck von seinen ehemaligen Mitspielern in ihrer neuen Rolle.

Der 34-Jährige empfindet sie dabei als „sehr engagiert“, wie er in einem Interview mit SPORT1 erzählte . „Nuri und Sven haben sich schnell ins Team eingefunden, bringen frischen Wind rein und können auch helfen, um unsere Sinne wieder zu schärfen. Sie sind in der Trainingsarbeit sehr aktiv und geben viele Kommandos“, schwärmte der Offensivspieler.

Die neue Trainer-Konstellation gefällt Reus, aber am Wochenende steht auch schon wieder der Bundesliga-Alltag an. „Viel Zeit bleibt uns nicht, bis es in Darmstadt schon wieder weitergeht (LIVETICKER auf SPORT1). Deshalb gilt es jetzt anzupacken. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gut aufgestellt sind“, meinte der Nationalspieler.