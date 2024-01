BVB: Terzic bremst Moukoko aus! Lasst den Jungen von der Leine

Unverwechselbare Dynamik, unbändiger Wille und ein enormer Zug zum Tor! Attribute, die dem BVB so guttäten und die Youssoufa Moukoko auf den Platz bringt. Doch zeigen darf der Jungstar das viel zu selten!

In Darmstadt läuft die 81. Spielminute. Moukoko wird eingewechselt, ist sofort im Spiel und leitet ein paar Minuten später einen Angriff selbst ein, beweist gutes Zusammenspiel mit Sabitzer, tänzelt auf engstem Raum noch seinen Gegenspieler aus und hämmert die Kugel humorlos unter die Latte – eine Muster-Szene des 19 Jahre alten Wirbelwinds. Doch warum vertraut Edin Terzic nicht öfter auf diese Qualitäten?

BVB-Aufbauspiel lahmt – Moukoko schafft Abhilfe

Es heißt nicht umsonst: Angriff ist die beste Verteidigung. Doch dieses Mittel ging beim BVB in keinem der bisherigen Ligaspiele auf. Das Aufbauspiel der Dortmunder war bislang oft ideenlos, es lahmte.

Der häufige Plan: Langer, hoher Ball auf Füllkrug. Entweder konnte er den Ball festmachen und verteilen oder - wie so häufig - der Ball war leichtfertig futsch.

Schluss mit Ausreden! Moukoko braucht Spielzeit

Schon seit über drei Jahren gehört Moukoko dem Profi-Kader des BVB an. Nicht zuletzt, weil er in der Jugend alles kurz und klein schoss. Der 19-Jährige ist ein deutsches Ausnahmetalent, dessen Potenzial nicht nur dem BVB, sondern auch der Nationalmannschaft gut zu Gesicht stehen würde.

Doch für die letzten Entwicklungsschritte braucht er unbedingt Spielzeit! Eine Leihe kam für die BVB-Verantwortlichen bislang nicht in Frage. Doch dann dürfen in Zukunft auch Ausreden, wie „wir wollen ihn langsam entwickeln lassen“ oder „er muss in einen Rhythmus kommen“ nicht mehr zählen. Rhythmus bekommt er nicht auf der Ersatzbank und dass er es draufhat, zeigte er jetzt oft genug!