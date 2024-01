Can: Sancho ein "Unterschiedsspieler"

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can sieht Jadon Sancho für den Fall des Transfers als perfekte Verstärkung an. "Ich persönlich würde mich extrem freuen, weil ich viel von ihm halte, und ich glaube schon, wenn er kommt, wird er uns weiterhelfen", sagte Can im Sky-Interview im BVB-Trainingslager in Marbella.