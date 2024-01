Dank Investor-Millionen: Werder hofft auf den nächsten Özil

Den nächsten Mesut Özil finden? Wieder einen wie Per Mertesacker verpflichten? Werder Bremen hofft nach dem Einstieg einer Investoren-Gruppe, in den nächsten Transferperioden wieder einen Star der Zukunft verpflichten zu können. "Es gibt uns jetzt den Handlungsspielraum, bei einer gewissen Qualität auch zu bieten und sie zu überzeugen, dass hier ein gutes Pflaster für Entwicklung ist", sagte Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung des Klubs.

"Es gibt Beispiele wie Mesut Özil, Per Mertesacker, die sich hier sehr gut" entwickelt haben "und dann den nächsten Karriereschritt gemacht haben", sagte Filbry: "Also insofern ist das etwas, was in der Vergangenheit hier schon passiert ist, was wir auch immer wieder versuchen - aber wir haben jetzt einen anderen Handlungsspielraum" und "die Fähigkeit, diese Strategie konsequenter umzusetzen."