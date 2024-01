DFL verlängert Partnerschaft mit EA Sports

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ihre langjährige Partnerschaft mit EA Sports vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Wie der Ligaverband mitteilte, wird die seit 1998 mit dem Videospiel-Publisher bestehende Kooperation mindestens bis ins Jahr 2027 fortgeführt. Damit behält EA Sports die exklusiven Lizenzrechte im Bereich Match-Simulation in der 1. und 2. Bundesliga und bleibt außerdem Präsentationspartner der Awards "Player of the Month" und "Player of the Season".