So starten Sahin und Bender beim BVB: Erster Termin beim Vizemeister

Dienstbeginn für Nuri Sahin und Sven Bender: Die beiden neuen Co-Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund werden am Dienstag bei der Leistungsdiagnostik an der Seite des Coaches Edin Terzic erwartet.

„Jetzt ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann“, so Sahin, der wie Bender einen Vertrag bis 2025 erhielt.