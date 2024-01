Elmas' "Geschick" fürs Backen: "Helfe meinem Vater"

RB Leipzigs Winter-Zugang Eljif Elmas hat neben dem Fußball eine Leidenschaft fürs Backen. "Ich habe ein Geschick dafür. Mein Vater arbeitet seit 20 Jahren als Bäcker, hat eine Bäckerei in Mazedonien", sagte der nordmazedonischen Nationalspieler im Trainingslager im spanischen La Manga. Wenn Elmas in der Heimat ist, greift er seinem Vater unter die Arme: "Wenn ich da bin und ich sehe, dass er viel Kundschaft hat, helfe ich ihm."

RB hatte Elmas als Ersatz für den nach New York abgewanderten Publikumsliebling Emil Forsberg vom italienischen Meister SSC Neapel verpflichtet. Der 24 Jahre alte Offensivspieler erhielt einen Vertrag bis Sommer 2028. Deutschen Fans könnte er wegen seines 2:1-Siegtreffers für Nordmazedonien in der WM-Qualifikation gegen die deutsche Nationalmannschaft im März 2021 in Duisburg in Erinnerung geblieben sein. "Das ist eines meiner Lieblingstore", sagte Elmas.