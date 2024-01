FC Bayern: Cuisance tritt nach! Vorwürfe gegen Salihamidzic - "Traurig, wenn Unwahrheiten erzählt werden"

Rückblickend blickt Cuisance höchst kritisch auf seiner Zeit in München - sowohl was seine eigene Rolle angeht, aber auch hinsichtlich der seiner Meinung nach ungerechten Behandlung durch die Bayern.

„Kritik ist in Ordnung. Aber es ist traurig, wenn Unwahrheiten erzählt werden. Ich hatte in Gladbach eine super Zeit. Nach meinem Wechsel wurden aber plötzlich Dinge als Probleme dargestellt, die mir gegenüber nie als solche genannt wurden. Das war für mich schwer zu akzeptieren“, sagte der Profi im Interview mit Spox.

FC Bayern: Cuisance-Vorwürfe gegen Salihamidzic und Co.

Cuisance spielte dabei auch darauf an, er habe bei den Bayern zu wenig Demut an den Tag gelegt und sei bisweilen für angeblich während des Trainings nicht zugebundener Schuhe gerügt worden: „Wenn jemand ein Problem damit hat, kann er zu mir kommen und sagen: ‚Mika, bitte mach‘ deine Schuhe zu.‘ Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es aber nicht okay, wenn man nichts sagt und sich nachher öffentlich darüber beschwert.“