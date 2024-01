FC Bayern: Dier reist aus Trainingslager ab

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss für den Rest seines Trainingslagers an der portugiesischen Algarve auf Neuzugang Eric Dier verzichten. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, reiste der Engländer wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes frühzeitig ab. Dier (30) war nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur erst am Samstag bei den Bayern ins Training eingestiegen.