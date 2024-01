FC Bayern: Fans beleidigen Union-Boss Dirk Zingler

Der geplante Investoreneinstieg bei der DFL löst weiterhin Fan-Proteste in der Bundesliga aus. Am Rande der Partie des FC Bayern gegen Union Berlin sorgte ein Banner vor der Südkurve gegen Union-Boss Dirk Zingler für Aufregung.

„Lieber ein Gewinner sein, als Kritik zu äußern am Investoren hofierenden Stasi-Schwein“, war auf dem Plakat zu lesen, das sich offenbar auch an die Anhänger der Unioner richtete. Auf einem weiteren Plakat daneben wurde Zingler in einer Stasi-Uniform und mit einer Schweinenase abgebildet.

Zingler lehnt Investoreneinstieg nicht generell ab

„Wir als Union sind nicht aus ideologischen Gründen grundsätzlich gegen Investoren, weil wir selber ein Klub sind, der seit 20 Jahren immer wieder in all seine Bereiche investiert mit Fremdkapital. Der 1. FC Union Berlin ist eine Geschichte von mutigen Investoren“, sagte Zingler in einem Vereinsinterview an Weihnachten.