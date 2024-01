FC Bayern - FC Basel live und kostenlos im TV und Steam - einziger Tuchel-Test vor Bundesliga-Start

Der FC Bayern startet mit einem Testspiel beim FC Basel in die zweite Hälfte der Saison. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel bestreitet am Samstag ( um 15.30 Uhr im LIVETICKER ) das erste und einzige Vorbereitungsspiel, bevor es eine Woche später mit der Bundesliga wieder losgeht.

Die Bayern stehen vor einer heißen Rückrunde. In der Bundesliga fehlen auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen, der allerdings schon ein Spiel mehr absolviert hat, vier Punkte. In der Champions League heißt der nächste Gegner im Achtelfinale Lazio Rom. Nach der weitgehend enttäuschenden Vorsaison erhofft man sich in 2024 mehr.