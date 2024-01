FC Bayern: "Größtes Missverständnis seit Klinsmann" - Hamann attackiert Tuchel

Tuchel hatte bei seinem Besuch des Bayern-Fanklubs „Red Stars“ in Heidenheim mit Aussagen über seine mögliche Zukunft für Aufsehen gesorgt. „Das Ausland wird mich auf jeden Fall noch einmal reizen“, erklärte der 50-Jährige.

Hamann missfiel diese Aussage: „Seine Aufmerksamkeit sollte ausschließlich dem FC Bayern München gehören“, stellte Hamann am Sonntagabend in der Sendung Sky90 klar.

Spanien verfüge aus Tuchels Sicht über „eine außergewöhnliche Liga“. Außerdem seien die spanischen Profis, mit denen er in seiner Karriere bisher gearbeitet habe, „von wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt“.

Am Samstagabend hatte Barcelona-Trainer Xavi bekannt gegeben, dass er die Katalanen am Ende der Saison verlassen werde, was Tuchels Aussagen zusätzlich Brisanz verlieh.