FC Bayern: Mukiele-Deal? Das sagt Tuchel

Nachdem Sportdirektor Christoph Freund erst am Dienstagnacht ins Trainingslager in Faro angereist war, scherzte Trainer Thomas Tuchel einen Tag später: „Er hatte keinen Spieler dabei. Das ist inakzeptabel normalerweise, aber wir lassen es ihm nochmal durchgehen.“

Tuchel: „Es hilft nicht drüber zu reden“

Er habe „Vertrauen in das, was wir machen, und großes Vertrauen in Christoph (Freund, d. R.). Wir wissen, was wir wollen. Wir versuchen, Dinge möglich zu machen.“ Mukiele steht derzeit noch bis 2027 bei PSG unter Vertrag.