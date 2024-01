FC Bayern: Nächster Verletzungs-Schock! Große Sorgen um Coman

Der FC Bayern ist erneut vom Verletzungspech heimgesucht worden. Nach nur 23 Minuten führte der deutsche Rekordmeister am Samstagnachmittag bereits mit 1:0 gegen den FC Augsburg - doch dann verletzte sich Offensivstar Kingsley Coman.

Noch in der Entstehung des Tores hatte der Franzose am langen Pfosten nach einer Ecke versucht, an den Ball zu kommen.