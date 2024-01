FC Bayern: Neustart für ein Sorgenkind

Da Innenverteidiger-Konkurrent Min-jae Kim wohl bis Mitte Februar mit Südkorea beim Asien-Cup zugange sein könnte, sind im dünnen Kader des deutschen Rekordmeisters nun wieder die Dienste des lange verletzten Niederländers gefragt, wenn der Tabellenzweite am Freitag die zweite Saisonhälfte mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim eröffnet ( ab 20.30 Uhr in LIVETICKER ).

Für den 24-Jährigen heißt es: neues Jahr, neues Glück - die Karten im Innenverteidiger-Ranking werden neu gemischt. Zuletzt hatten ihm Neuzugang Kim und Dayot Upamecano den Rang abgelaufen. Eine Entwicklung, die Anfang März 2023, als die Welt des Niederländers noch völlig in Ordnung war, niemand erwartet hätte.

Abgefeiert für seine berühmte Monstergrätsche im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain unterstrich der Fanliebling in seiner ersten Bayern-Saison überwiegend seinen Status als Abwehrchef, der die bisweilen recht wacklige Hintermannschaft des Rekordmeisters zusammenhalten konnte.

Bayern: De Ligt kommt nur schwer in Fahrt

Wenige Monate später wendete sich jedoch das Blatt. Weite Teile der Sommervorbereitung verpasste der Innenverteidiger, der im Sommer 2022 für 67 Millionen Euro plus Boni von Juventus Turin nach München gewechselt war - weshalb er sich zu Saisonbeginn erstmal hintenanstellen und den keineswegs fehlerfreien Kim sowie Upamecano den Vortritt lassen musste.

Nachdem er an den ersten vier Bundesliga-Spieltagen nur eingewechselt worden war, durfte der ehemalige Ajax-Profi am 5. Spieltag erstmals von Beginn an ran und erzielte beim 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum gar einen Treffer, ehe das Pech erneut zuschlug und er zur Pause nach einem Schlag aufs linke Knie ausgewechselt werden musste.