FC Bayern: Star singt bei Beckenbauer-Trauerfeier

Die Vorbereitung für die Trauerfeier zu Ehren des Kaisers laufen beim FC Bayern auf Hochtouren. Franz Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben , nun soll am Freitag in der Allianz Arena ihm gedacht werden.

Jonas Kaufmann singt bei Beckenbauer-Trauerfeier

Der 54 Jahre alte Opernsänger ist gebürtiger Münchner und tritt in der Allianz Arena auf. Er wird drei Stücke singen - zu Beginn unter anderem „Time to say Goodbye“ in der italienischen Version „Con te partirò“.