FC Bayern verpflichtet "Wunschspieler" Boey

Sportdirektor Christoph Freund sprach von einem "absoluten Wunschspieler. Er bringt uns Power und Energie". Der FC Bayern sei "froh, in Sacha Boey einen jungen Spieler mit viel Potenzial langfristig an uns zu binden. Auch in den beiden Champions League-Spielen gegen uns hat er eine starke Leistung gezeigt. Damit haben wir unseren Kader nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ weiter verstärkt", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Für ihn gehe, so Boey, "ein Traum in Erfüllung. Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen".