FC Bayern: Wieder Pause für de Ligt - Mazraoui-Comeback naht

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern ! Matthijs de Ligt hat am Mittwoch mit dem Training pausieren müssen.

Wie der Rekordmeister bekanntgab, plagen den 24 Jahre alten Niederländer, der in dieser Saison bereits mehrfach verletzungsbedingt außer Gefecht gesetzt war, leichte Magen-Darm-Beschwerden.

FC Bayern: De Ligt pausiert Training

In der Hinserie hatte der Innenverteidiger unter anderem wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen gefehlt und Trainer Thomas Tuchel damit in Abwehrnöte gestürzt.

Dagegen war Noussair Mazraoui am zwei Einheiten umfassenden Trainingstag in Mittwoch wieder an Bord bei den Münchnern, spulte erste Laufrunden ab.