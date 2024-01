FCA verlängert Vertrag mit Gouweleeuw: "Gutes Signal"

"Jeff hat in der Hinrunde mit konstant sehr guten Leistungen dazu beigetragen, dass sich das Team stabilisieren konnte und unsere Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat. Jeff soll auch in Zukunft ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft sein", sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.

Mit Gouweleeuw, aber ohne den gesperrten Niklas Dorsch, will der FCA in Gladbach seine Auswärtsmisere beenden. "Ein Sieg ist unser Fokus, auch wenn ich weiß, dass das auswärts lange her ist", sagte Thorup. Die Augsburger gewannen nur ein Auswärtsspiel in dieser Saison - und dies vor drei Monaten beim Einstand von Thorup bei Aufsteiger Heidenheim (5:2).