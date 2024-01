Frankfurt: Skhiri und Chaibi wieder Optionen für den Kader

Nach dem frühen Ausscheiden beim Afrika-Cup stehen Ellyes Skhiri und Fares Chaibi dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt womöglich schon wieder im Rhein-Main-Duell mit dem FSV Mainz 05 zur Verfügung. Beide seien Optionen für den Kader, sagte Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr im Live-Ticker bei SPORT1). Das Duo soll am Donnerstagabend in Frankfurt landen.