Hack hofft nach Doppelpack auf "Erlösung"

Hack hatte nach 21 Sekunden zur Führung getroffen, in der 19. Minute erhöhte er auf 2:0. In der Bundesliga hatte er zuletzt am 1. Oktober 2017 getroffen, damals im Trikot der TSG Hoffenheim. "In der 2. Bundesliga hat es immer geklappt, in der Bundesliga hatte ich ein bisschen Pech. Das nimmt mir jetzt ein bisschen den Druck", sagte der ehemalige Bielefelder.