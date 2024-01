Kane begeistert den FC Bayern: "Ein Geschenk"

Auch er selbst lerne viel vom Engländer, betonte Tuchel. Kane (30) sei "eine große Persönlichkeit, die so bescheiden ist, aber auf dem Spielfeld zu einem Hai wird". Seine Mitspieler mache er allein "durch seine Anwesenheit" besser, lobte der 50-Jährige seinen Stürmer. Auch Thomas Müller stimmte in die Elogen seines Trainers ein. "Für mich", sagte der 34-Jährige in der Sport Bild, "steht Harry unter den aktuellen Stürmern ganz oben".