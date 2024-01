Klopp zum FC Bayern? "Wer weiß, wann was irgendwann mal zusammenpasst"

Ob sich das in absehbarer Zeit ändern könnte? Klopp erschütterte die Fußball-Welt, als er seinen Abschied vom FC Liverpool ankündigte . Auch wenn der Startrainer ab Sommer erstmal keinen Job annehmen will, ranken sich um seine Zukunft längst etliche Gerüchte. Und natürlich ist auch der FCB wieder Thema.

„Wer weiß, wann was irgendwann mal zusammenpasst“, meinte Lothar Matthäus zu der hochinteressanten Personalie. Bei Sky erklärte der TV-Experte :“Klopp und Bayern München war auch in den letzten zehn Jahren zwei-, dreimal ein Thema - aber es hat nie den richtigen Zeitpunkt gegeben. Entweder brauchten sie keinen Trainer oder Klopp konnte nicht zu Bayern München kommen.“

Beckenbauer wünschte sich Klopp bei Bayern

Und auch in den folgenden Jahren wurde Klopp immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Eigentlich fast immer, wenn in München ein Trainer gesucht wurde - was während Klopps Zeit in Liverpool siebenmal der Fall gewesen ist.