Kondolenzbuch für Beckenbauer in München

In Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer wird in München ein Kondolenzbuch ausgelegt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird sich am Mittwoch (11.00 Uhr) mit Vertretern des FC Bayern in der Hofkapelle der Residenz in die Beileidsschrift eintragen. Das gab die bayerische Staatskanzlei am Dienstag bekannt.