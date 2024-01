Leverkusen: Pokalkeeper Kovar überraschend in der Startelf

Dort geht es am 6. Februar im Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart. Der Tscheche Kovar, der vor der Saison von Manchester United kam, bestritt in dieser Saison bislang sieben Pflichtspiele - zwei im DFB-Pokal und fünf in der Europa League - und feierte dabei nur Siege. "Es ist aber nur eine Entscheidung für heute, Lukas wird gegen Darmstadt wieder im Tor stehen", sagte Alonso.