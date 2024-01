Leverkusen trifft spät und ist Herbstmeister

Bayer Leverkusen hat sich trotz seiner zahlreichen Ausfälle mit ein paar Wochen Verspätung die „Herbstmeisterschaft“ gesichert. Durch einen späten Treffer von Exequiel Palacios (90.+4) kam die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso beim frechen FC Augsburg zu einem 1:0 (0:0) und kann vom FC Bayern, der am 24. Januar noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin absolvieren muss, zum Abschluss der Hinrunde nicht mehr eingeholt werden. Die Werkself geht einstweilen mit vier Punkten Vorsprung in die Rückrunde.

RB Leipzig verzweifelte im ersten Spiel des neuen Jahres an Eintracht Frankfurts Nationaltorwart Kevin Trapp und verpatzte so den Bundesliga-Restart. Gegen die Hessen und den überragenden Schlussmann verlor der unermüdlich anrennende DFB-Pokalsieger zum Abschluss der Hinrunde am Samstag mit 0:1 (0:1). Zwar beendete RB die erste Saisonhälfte mit 33 Punkten auf Champions-League-Rang vier, ließ die Hessen nach der ersten Heimniederlage jedoch bis auf sechs Zähler herankommen.