Lieberknecht vor Union: "Emotionale und physische Kiste"

Im richtungweisenden Kellerduell der Bundesliga bei Union Berlin erwartet Torsten Lieberknecht einen heißen Schlagabtausch. „Es wird eine emotionale und physische Kiste“, sagte der Trainer von Aufsteiger Darmstadt 98 vor dem Auswärtsspiel am Sonntag ( 15.30 Uhr im Liveticker bei SPORT1 ) an der Alten Försterei.

"Ich glaube an meine Mannschaft, an jeden einzelnen", zeigte sich Lieberknecht zuversichtlich: "Wir sind in der Lage, das Spiel bei Union zu gewinnen. Doch dafür brauchen wir eine Top-Leistung."