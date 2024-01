Liebessong für BVB-Star Adeyemi? Rapstar Loredana veröffentlicht neue Single

Weil der aktuell an einem Syndesmosebandriss laborierende BVB-Stümer in der laufenden Saison noch weit seiner Topform hinterherhinkt (ohne Ligator!) fühlten sich zahlreiche Fans dazu genötigt, die ausbleibenden Leistungen mit der privaten Liebschaft zu verquicken - zum Missfallen des 22-Jährigen.

„Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse, dass sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht. Aber dass die Leute nach einem schlechten Spiel so reagieren, fand ich krass“, sagte Adeyemi jüngst in einem vereinseigenen Interview.