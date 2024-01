Luxusproblem im Bayer-Tor: Verdrängt Kovar Kapitän Hradecky?

Am 6. Februar kommt es im DFB-Pokal-Viertelfinale zum Top-Duell mit dem VfB Stuttgart - die erste richtig große Prüfung für den Tschechen. Acht Pflichtspiele zählt der 23-Jährige, der vor der Saison von Manchester United kam, in dieser Saison mittlerweile. Zwei im DFB-Pokal, fünf in der Europa League - und nun auch das Debüt in der Bundesliga. Die Bilanz: Sieben Siege, ein Remis und lediglich fünf Gegentreffer.