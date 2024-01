Medien: BVB arbeitet intensiv an Sancho-Rückkehr

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund arbeitet intensiv an einer Rückholaktion von Jadon Sancho. Nach SID-Informationen sind entsprechende Medienberichte von Bild und Sky zutreffend. Laut diesen soll der Offensivspieler von Manchester United bis zum Saisonende ausgeliehen werden und zumindest teilweise am Dortmunder Trainingslager (Mittwoch bis Dienstag) in Marbella teilnehmen. Auch englische Medien berichteten darüber, eine Bestätigung vonseiten der Klubs gab es zunächst nicht.