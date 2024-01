Medien: Leverkusen droht längerer Boniface-Ausfall

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss voraussichtlich länger auf Top-Stürmer Victor Boniface verzichten. Laut Medienberichten zog sich der 23-Jährige im Training mit der nigerianischen Nationalmannschaft eine schwere Leistenverletzung zu und droht Leverkusen damit nun länger zu fehlen, als der Afrika Cup in der Elfenbeinküste (Cote d‘Ivoire) dauert (bis 11. Februar).

Durch die Verletzung des Mittelstürmers, der in der laufenden Bundesligasaison bereits zehn Tore erzielte und acht weitere vorbereitete, könnten die Leverkusener in den kommenden Wochen auch noch einen weiteren Spieler verlieren. Nathan Tella (24) ist ein Kandidat, um für Boniface ins Team der Super Eagles nachzurücken. Tella stand im vorläufigen Aufgebot Nigerias, schaffte den Sprung in den endgültigen Kader aber nicht.