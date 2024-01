Nach Leidenszeit: Kalajdzic will "einfach nur kicken"

Von 2019 bis 2022 war Kalajdzic für den VfB Stuttgart auf Torejagd gegangen, kurz nach seinem Wechsel nach England erlitt er zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Kreuzbandriss. Bei den Hessen will er zurück zu alter Stärke finden, eine Beschäftigung über den Sommer hinaus in Frankfurt könne er sich "vorstellen", sagte der Torjäger. Es hänge aber "alles von diesem halben Jahr ab. Danach kann man schauen, was das Beste für alle ist".