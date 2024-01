Nach Schiri-K.o.: Köln erkämpft sich Punkt in Wolfsburg

Erst der Schiri-K.o., dann immerhin ein Pünktchen Hoffnung für Timo Schultz: Der neue Trainer hat sich mit dem 1. FC Köln im Kampf gegen den Abstieg ein 1:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg erarbeitet. Am 19. Spieltag brachte Faride Alidou (38.) die Gäste zunächst nicht unverdient in Führung, Kevin Paredes (40.) konnte aber nur kurz danach schon wieder ausgleichen.

Es war eine durchaus intensive Partie, die Szene des Spiels betraf aber einen Unparteiischen: Weil Schiedsrichter-Assistent Thorben Siewer vom Ball heftig am Kopf getroffen wurde, musste die Begegnung für 15 Minuten unterbrochen werden. Das Missgeschick unterlief dem Kölner Max Finkgräfe bei einem Klärungsversuch. Siewer fiel zu Boden und wurde behandelt, Sanitäter hielten Decken zum Sichtschutz hoch. Anschließend konnte der 36-Jährige aber allein in die Katakomben gehen, wo er weiter untersucht wurde.

Beiden Teams war nach den Resultaten der vergangenen Wochen anzumerken, dass sie nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen, vieles misslang - aber vor allem der FC wollte unbedingt, gab alles. Und so sahen die Zuschauer keine hochklassige, aber immerhin spannende Partie, in der Kölns Jan Thielmann den Ball in der Schlussphase nur um Zentimeter am Wolfsburger Tor vorbeilegte (82.). Noch knapper war auf der anderen Seite für Paredes, der den Pfosten traf (89.).