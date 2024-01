Nach Tod Beckenbauers: Schweigeminute und Trauerflor

Nach dem Tod von Franz Beckenbauer wird es vor den Spielen in der Bundesliga am 17. Spieltag am Wochenende eine Gedenkminute geben. Zudem empfahl die Deutsche Fußball Liga (DFL) das „Tragen eines Trauerflors“, wie der Ligaverband am Dienstag bekannt gab. Bayern München eröffnet den Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.