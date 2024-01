Neuzugang von Union Berlin winkt gegen FC Bayern Kuriosum

Kevin Vogt ist nach seinem Wechsel in der Winterpause von der TSG Hoffenheim zu Union Berlin gleich als Abwehrchef gesetzt. Mit einem Einsatz am Mittwochabend im Spiel beim FC Bayern sorgt der Abwehrspieler nun für eine kuriose Begebenheit.

Denn für den 32-Jährigen, der in Unions Startaufstellung steht, ist es der zweite Einsatz am 13. Spieltag in dieser Saison. In der Hinrunde lief Vogt noch für die TSG Hoffenheim auf und stand auch beim 1:2 der Kraichgauer in Mönchengladbach auf dem Feld.