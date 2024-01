Ohne Ducksch: Werder will gegen Bayern "mutig" sein

Auf Werder Bremen wartet am Wochenende eine absolute Mammutaufgabe. Ohne seine gesperrten Topspieler Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt geht der Fußball-Bundesligist in das Auswärtsspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Es ist so, dass uns zwei wichtige Spieler fehlen, aber das ist normal im Fußball", sagte Trainer Ole Werner: "Dann kommen andere Jungs rein und können sich zeigen."