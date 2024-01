Sancho beeindruckt in Dortmund

Alles schaut auf Jadon Sancho, aber manchmal muss sich der Rückkehrer bei Borussia Dortmund schon noch hinten anstellen. "Er wollte auch, aber ich habe am Ende geschossen, und das war auch richtig so", sagte Nationalspieler Niklas Füllkrug mit Blick auf den wichtigen Elfmeter im Spiel beim 1. FC Köln. Sancho hatte ihn herausgeholt, Sancho flehte danach geradezu um den Ball - doch Füllkrug traf zum 2:0, und am Ende stand ein 4:0 (1:0) für den BVB.