Sane über Vertragsverlängerung: "Auf einem guten Weg"

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane hat eine baldige Verlängerung seines Vertrags bei Rekordmeister Bayern München in Aussicht gestellt. "Das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten auf jeden Fall zusammenkommen. Da ist alles in Ordnung", sagte der 28-Jährige t-online und dem Münchner Merkur/tz.