FC Bayern: Eberl-Deal vor Abschluss

Alles klar mit Max Eberl? Der FC Bayern steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung des 50-Jährigen. Wie Sky am Montag berichtete, soll der Aufsichtsrat des Rekordmeisters Eberl bei seiner Sitzung Ende Februar in die Position des Sportvorstandes erheben.

In München werde Eberl demnach einen langfristigen Vertrag unterzeichnen und noch in der laufenden Saison seinen Posten antreten. Nach SPORT1-Informationen stehen die Bayern bereits seit Längerem mit Eberl in Kontakt. Der frühere Gladbach-Sportdirektor gilt als Wunschkandidat von Uli Hoeneß - spätestens seit der Freistellung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Mai.