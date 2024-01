Söder und Bayern-Bosse gedenken Beckenbauer

Söder, Hoeneß, Bayern-Präsident Herbert Hainer, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge trugen sich am Mittwoch in ein Kondolenzbuch in der Hofkapelle der Residenz München ein.

Auch Fans können sich in Kondolenzbuch eintragen

In Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Beckenbauer liegen überdies weitere Kondolenzbücher aus: Im Münchner Rathaus, am Eingang zum Vereinsgelände der Bayern sowie in der „Hall of Fame“ des Klubmuseums in der Allianz Arena. Auch ein „digitales Kondolenzbuch“ gibt es. Überall können auch Fans ihre Trauerbekundungen eintragen.