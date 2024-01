Steinmeier über Beckenbauer: "Ein großer Deutscher"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer in seiner Trauerrede als „Glücksfall“ und „großen Deutschen“ gewürdigt. „Auf der ganzen Welt haben die Menschen Franz Beckenbauer bewundert, verehrt, geliebt“, sagte Steinmeier bei der Trauerfeier am Freitag in München, „wir nehmen nicht nur Abschied von einem Weltklasse-Fußballer. Wir nehmen auch Abschied von einem großartigen Menschen.“