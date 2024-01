Streaming-Hammer! Bundesliga-Abo wird teurer

Das dürfte den Fußball-Fans überhaupt nicht passen! Während sich die Bundesliga derzeit noch in der Winterpause befindet, erhöht Streaming-Anbieter Wow , der als Teil von Sky Deutschland fungiert, seine Abonnement-Kosten für das Livesport-Angebot - und lässt Zuschauer tiefer in die Tasche greifen.

Sollte man also das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (ab 13. Januar wieder LIVE im SPORT1-Ticker) oder die traditionsreiche Konferenz am Samstagnachmittag per Stream auch in Zukunft verfolgen wollen, kostet das Abo anstatt 29.99 Euro ab Mitte Februar an 35.99 Euro pro Monat.