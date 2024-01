Trainer-Legende Hitzfeld outet sich als Fan von Dortmunds Adeyemi - und unterstützt Terzic

Weiter sei es für ihn nachvollziehbar, dass der BVB nach dem tragischen Finale der letzten Saison in dieser Saison den Erwartungen hinterherhinkt.

Hitzfeld: Darum kriselt der BVB dieses Jahr

„Dass Dortmund in dieser Saison mehr Probleme hat, ist normal, nachdem die Meisterschaft im Mai so knapp verpasst wurde“, meinte Hitzfeld.

Glaubt der BVB noch an den Titel? Reus mit Klartext!

Stattdessen hegt Hitzfeld Mitleid, nachdem Terzic mit Dortmund auf so tragische Art und Weise die Meisterschaft verpasst hatte. „Um Terzic tat es mir leid sowie für die Dortmunder Fans, weil ich weiß, wie sie leiden. Wenn man den Titel so vor Augen hat und überall die Meisterfeier geplant hatte – und dann passiert so etwas: Das war tragisch, ein absolutes Drama.“