Transfer fix! Frankfurt-Stürmer verlässt Bundesliga

Eintracht-Flop nicht bei WM dabei

Alario war im Sommer 2022 für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen an den Main gewechselt. Dort kam er nie über eine Jokerrolle hinaus und verlor so auch schon vor dem WM-Gewinn seinen Platz in der argentinischen Nationalmannschaft. In 2022/23 kam er wettbewerbsübergreifend auf nur zwei Treffer in 26 Spielen.