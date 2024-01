Warum BVB-Star Donyell Malen plötzlich richtig wichtig wird

Kleine Klappe, viel dahinter! Donyell Malen ist kein Mann vieler Worte. Dass er sich nach Spielen den Fragen der Journalisten stellt, ist überaus selten. Malen bevorzugt es, durch Leistung zu überzeugen. Am Wochenende erzielte er mit einem Doppelpack gegen Köln seine Saisontore Nummer sechs und sieben und ist damit in der aktuellen Bundesliga-Saison bester Torschütze des BVB. Dabei stand Malen schon auf dem Abstellgleis.

30 Millionen Euro überwies der BVB 2021 für den niederländischen Nationalspieler an PSV Eindhoven. Schon in der vergangenen Saison war Malen, gemeinsam mit Julian Brandt und Sebastian Haller, treffsicherster Borusse (9 Tore, 7 Vorlagen). Vor allem in der vergangenen Rückrunde konnte er mit starken Leistungen und 14 Torbeteiligungen glänzen.

Im Winter standen die Zeichen auf Abschied

BVB-Star Malen: Konkurrenz befeuert seine Leistungen

Doch dann die Kehrtwende: Malen gab sich mit seiner Situation nicht zufrieden, kämpfte sich zurück in den Fokus und überzeugt seitdem. Der 25-Jährige stand im neuen Jahr in beiden Bundesliga-Spielen in der Startelf. Es wirkt so, als würde der Konkurrenzkampf den Top-Torschützen des BVB befeuern.