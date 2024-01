Watzke bei Sancho "vorsichtig optimistisch"

Borussia Dortmund hofft weiter auf eine Rückkehr seines einstigen Starspielers Jadon Sancho. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagte Geschäftsführer Hans Joachim Watzke am Montag im BVB-Trainingslager in Marbella: „Wir wollen ihn per Leihe, ob es klappt, werden wir sehen.“