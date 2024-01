Wölfe-Trainer Kovac optimistisch vor Bundesliga-Auftakt

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg ist von einer stärkeren zweiten Saisonhälfte seiner Mannschaft überzeugt. Für die Partie am Samstag in Mainz rechnet er mit einem großen Kampf.

„Die ganze Vorbereitung war so gut, dass ich total euphorisch bin“, sagte der 52-Jährige vor der Partie am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr): „Wir hängen, was die Punkte angeht, ein bisschen hinterher. Ich bin total davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, in den kommenden Wochen die nötigen Punkte einzufahren.“