Bundesliga: Schneckenrennen der Abgehängten: Wer bleibt drin?

Bo Henriksen hat den Tabellenvorletzten wachgeküsst. Bei seinem Trainer-Debüt gegen den FC Augsburg (1:0) feierten die Rheinhessen den ersehnten zweiten Saisonsieg, eine Woche später in Leverkusen (1:2) präsentierten sich die Nullfünfer stark - ein Fehler von Torwart Robin Zentner ließ den FSV leer ausgehen. Nun wollen die Mainzer gegen Mönchengladbach in die Erfolgsspur zurückkehren und sich mindestens für eine Nacht an den Kölnern vorbeischieben.

Das Restprogramm ähnelt der Konkurrenz: Wie Darmstadt muss Mainz noch gegen Rekordmeister Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund ran (Köln "nur" gegen RB und den FCB). Zudem warten der formstarke Aufsteiger 1. FC Heidenheim, der VfL Bochum sowie Europa-League-Achtelfinalist SC Freiburg. Zum Saisonabschluss ist das Schlusstrio auswärts gefordert. Bis dahin will das Team von FSV-Coach Henriksen im Schneckenrennen vorne liegen. Voraussetzung dafür ist wohl auch ein Erfolg am 28. Spieltag gegen Darmstadt.

Seit 16 Ligaspielen ist der Tabellenletzte sieglos, und doch liegt der Relegationsplatz in Sichtweite. Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist ein Dreier gegen den FC Augsburg fast Pflicht. Auch die Duelle mit Köln und Mainz sowie das Spiel am 27. Spieltag in Bochum sind richtungsweisend. Denn gegen Leipzig, den FC Bayern und den BVB gab es in der Hinrunde (null Punkte, 1:14 Tore) absolut nichts zu holen.