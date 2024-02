Alonso-Zukunft? Rolfes hat keine Zweifel

Xabi Alonso ist der Vater des Erfolges bei Bayer 04 Leverkusen. Er hat schließlich in der Saison 2022/23 das Ruder übernommen und das Team Schritt für Schritt nach vorne geführt. Angesichts der enormen Leistungen der Werkself begann jedoch die Gerüchteküche immer heißer zu brodeln. Zunächst wurde der Spanier bei Real Madrid ins Spiel gebracht, ehe die Verlängerung mit Carlo Ancelotti die Gerüchte verstummen ließ.

Rolfes glaubt an Alonso-Verbleib: „Bin mir sicher“

Auf die Frage, ob Alonso über die Saison hinaus Trainer in Leverkusen bleiben wird, gab er schließlich eine klare Antwort und erklärte auch warum das so sei.

„Ja, da bin ich mir sicher. Das eine sind Vertragskonstellationen. Das andere ist, wie wohl er sich fühlt, die Familie, er selbst und dass er weiß, was er am Verein hat. Auch, dass er eine sehr gute Mannschaft hat, wir eine sehr gute Perspektive im nächsten Jahr haben werden und es in der Mannschaft keinen Umbruch gibt“, zählte der Geschäftsführer sportliche Aspekte und den Wohlfühlfaktor auf.