Augsburg vor Verpflichtung von Offensivspieler Biel

Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht wohl vor einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Pep Biel. „Es gibt Gespräche“, bestätigte FCA-Trainer Jess Thorup am Donnerstag. Aktuell steht Biel, den Thorup aus der gemeinsamen Zeit beim FC Kopenhagen kennt, bei Olympiakos Piräus unter Vertrag.

In Kopenhagen sei der Spanier "einer der Leistungsträger" gewesen, betonte Thorup. Biel könne demnach "mehrere Positionen spielen und ist auch stark gegen den Ball". Wie der kicker berichtet, soll der Offensivspieler zunächst ausgeliehen werden.

Abgänge seien laut Thorup am Donnerstag nicht zu erwarten, jedoch könnte Niklas Dorsch mit Leistenproblemen länger ausfallen. Im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30/Sky) wird der Mittelfeldspieler definitiv fehlen, bestätigte Thorup: "Jetzt müssen wir schauen, in welche Richtung es geht. Es kann länger dauern, aber hoffentlich nicht."